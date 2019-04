JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach einer Fachkonferenz der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Im ersten Geschäftshalbjahr 2020 dürfte eine Auffrischung der Kernangebotspalette von Produkten unter 100 US-Dollar den Umsatz ankurbeln, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Geschäftshalbjahr dann sollten die Erlöse des Sportartikelherstellers von den bevorstehenden Olympischen Spielen in Tokio profitieren./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 00:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / 03:00 / EDT nach Treffen mit Managern des Sportartikelherstellers Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

