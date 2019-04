Der Urlaub mit Wohnmobilen und Wohnwagen liegt weiter im Trend. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden so viele Freizeitfahrzeuge zugelassen wie noch nie in einem Startquartal, wie der Caravaning Industrie Verband am Freitag in Frankfurt berichtete. Die Wohnwagen legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 6079 Einheiten zu. Bei den Wohnmobilen stieg die Zahl der Neuzulassungen hingegen nur moderat um 0,7 Prozent auf 12 162 Stück.

Das lag dem Verband zufolge zum einen an dem in diesem Jahr späteren Oster-Termin und an einem Basiseffekt aus dem vergangenen Jahr: Nur bis Ende Februar 2018 konnten noch Wohnmobile zugelassen werden, die nur die alte Abgasnorm Euro B5+ erfüllten. Das führte dazu, dass Händler ihre Restbestände noch zugelassen haben, um sie danach weiter zu verkaufen oder zu verleihen. Zu Ostern startet jährlich die Verleihsaison./ceb/DP/jha

