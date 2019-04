Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 98 Franken gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Keyur Parekh begründete das neue Kursziel mit der Abspaltung der Augenheilkunde-Sparte Alcon vom Schweizer Pharmakonzern. Damit reduzierten sich seine Umsatzprognosen für die Jahre 2019 bis 2022 um 13,1 bis 13,7 Prozent. Die Gewinnschätzungen (EPS) fielen um 7,5 bis 9,8 Prozent./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 05:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-04-12/12:02

ISIN: CH0012005267