Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitagvormittag wenig verändert. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die Aktien des jüngsten Börsenzugangs: Stadler Rail-Aktien werden deutlich über dem Ausgabepreis gehandelt. Ansonsten hielten sich die Aktivitäten eher in Grenzen, sagen Händler. Die Anleger warteten auf den Start der USA in die Bilanzsaison zum ersten Quartal. Denn am Nachmittag werden die beide US-Grossbanken JP Morgan und Wells Fargo den Zahlenreigen eröffnen. Am Montag dann gewähren Goldman Sachs und Citigroup Einblick in ihre Bücher. Die Bankergebnisse gelten als Frühindikator für den Verlauf der US-Konjunktur.

In Washington findet zudem die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank statt. Das Konjunkturumfeld sei zur Zeit in einem Schwebezustand. Das globale Wachstum dürfte in der zweiten Jahreshälfte 2019, trotz schwächerer Konjunkturdaten in Europa sowie einer nahezu invertierten US-Zinskurve, wieder anziehen, schreibt ODDO BHF Asset Management. Das Wirtschaftswachstum in China sollte dem Welthandel wieder mehr Schwung geben und Europa von den gelockerten Finanzierungsbedingungen profitieren.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11 Uhr 0,22 Prozent niedriger bei 9'528,00 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) ermässigt sich um 0,13 Prozent auf 11'385,43 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...