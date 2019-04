Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 15.04.2019 (Nr. 147) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Februar 2019 (Nr. 148) Seeverkehr, Jahr 2018 (Nr. 149) Ausländerinnen und Ausländer aus dem Ausländerzentralregister, Jahr 2018



Dienstag, 16.04.2019 (Nr. 150) Haus- und Grundbesitz der privaten Haushalte, Jahr 2018 (Nr. 151) Entscheidung über die Restschuldbefreiung bei Insolvenzverfahren, Jahr 2017 (Nr. 16) Zahl der Woche zur Eröffnung der Bundesgartenschau (17.04.2019): Die am häufigsten angebaute Zierpflanze, Jahr 2017



Mittwoch, 17.04.2019 (Nr. 152) Fakten zum Osterfest, Jahr 2018 (Nr. 153) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Februar 2019 (Nr. 154) Umsatz im Gastgewerbe, Februar 2019 (Nr. 155) Finanzen der Hochschulen, Jahr 2017



Donnerstag, 18.04.2019



(Nr. 156)Zum Tag des deutschen Bieres (23.04.2019): Preisentwicklung, Erzeugung und Außenhandel von Bier, Jahr 2018 (Nr. 157) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, März 2019 (Nr. 158) Absatz von Tabakwaren, 1.Quartal 2019



+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de