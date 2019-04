ABB wird in Japan ein Schnellladenetz für Porsches Taycan und künftige Elektro-Modelle des Herstellers installieren. Eine nun getroffene Vereinbarung sieht den Aufbau von ABB-Schnellladern an Porsche-Zentren und öffentlichen Einrichtungen in ganz Japan vor. Die erste Station soll Mitte 2020 in Betrieb gehen. Wie viele Standorte das Netz konkret umfassen soll, verraten die Partner allerdings nicht. ...

