Wolfratshausen (ots) - Forms-Applikationen am mobilen Endgerät nutzen zu können, muss nicht aufwendig sein. Das neueste Angebot des IT-Machers bietet Forms-Kunden dank Oracle APEX attraktive Optionen, die auch noch unschlagbar günstig sind.



Unter dem Motto "Mobile konkret" richtet sich der Wolfratshausener Oracle Spezialist an mittelständische Unternehmen, die mit ihren bestehenden Forms-Anwendungen zwar zufrieden sind, die Möglichkeiten mobiler Endgeräte wie Handy oder Tablet aber besser ausschöpfen wollen. Dabei setzt man auf die Möglichkeiten, die Oracle APEX für die Entwicklung bietet.



"Mit Oracle APEX verfügt man über die notwendige Technologie, um moderne mobile Oberflächen zu realisieren. Forms-Entwickler haben es sehr schnell gelernt und es ist äußerst performant, da direkt in die Datenbank integriert. So lassen sich die Möglichkeiten der mobilen Frontends nahtlos mit den ausgereiften Forms-Applikationen integrieren", erläutert Marcus Blum, Bereichsleiter APEX Entwicklung beim IT-Macher die Entscheidung für diese Technologie.



Mobile konkret - der Proof-of-Concept (PoC)



Mit mobilen Funktionen wie GPS, Sprachaufzeichnung, Barcode-Scan, Fingerabdruck- oder Signaturerfassung ist jeder vertraut. Forms-Applikationen lassen sich mit mobilen Frontends erheblich funktional erweitern. Im Außendienst können Key-Account-Manager oder Service-Techniker jederzeit komfortabel auf sämtliche kundenrelevanten Informationen zugreifen. Mit einer Signatur am Handheld ist der Empfang von Sendungen qualifiziert bestätigt, die kommerziellen Einsatzbereiche sind vielfältig. Zu den Einsatzgebieten gehören u.a. Außendienst, Support, Lager, Service, Kunden, Lieferanten und Produktion.



"Die bisherigen Lösungen zur Mobilisierung von Forms-Anwendungen waren entweder sehr teuer oder sehr aufwendig, was letztlich auf das Gleiche hinauslief. Mit den Möglichkeiten von Oracle APEX, für das keine zusätzlichen Lizenzkosten entstehen, lässt sich vieles sehr schnell und einfach realisieren. Bei "Mobile konkret" zeigen wir dem Kunden anhand einer eigenen Applikation, was man konkret tun kann, um die Forms-Anwendung nicht nur attraktiver zu machen sondern auch das Einsatzspektrum zu erweitern. In dem Proof-of-Concept werden wichtige funktionale Anforderungen sofort umgesetzt, sodass der Nutzen wirklich ganz konkret sichtbar, weil produktiv einsatzbar, ist", sagt Michael Kilimann, Geschäftsführer des IT-Machers.



Nach der Festlegung des Leistungsumfangs im PoC umfasst das Angebot die detaillierte Abstimmung der Anforderung, die Übernahme der notwendigen Daten, die Realisierung in APEX, eine Testphase durch den Kunden sowie die Demonstration des mobilen Einsatzes ebenfalls vor Ort. Die Kosten für "Mobile konkret" betragen in der DACH-Region 7.500 Euro zzgl. Mwst. inklusive sämtlicher Nebenkosten. Das Angebot ist bzgl. Umfang der Mobilisierung erweiterbar, auch können Schulungen für den Kunden für Know-How-Transfer durchgeführt werden.



Ausführliche Informationen zum neuen Angebot findet man hier www.der-it-macher.de/files/flyer/Mobile_Broschuere_Web.pdf.



OTS: Der IT-Macher GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121145 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121145.rss2



Pressekontakt: Der IT-Macher GmbH Michael Kilimann Königsdorfer Straße 25 82515 Wolfratshausen +49 8171 998 93 97 info@der-it-macher.de www.der-it-macher.de