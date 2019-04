Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Omid Vaziri rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Markterwartungen für den Staplerhersteller seien deutlich zu niedrig./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 13:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-04-12/12:21

ISIN: DE000KGX8881