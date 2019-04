Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2018 Empfehlung: Halten seit: 12.04.2019 Kursziel: 76,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.08.2017, vormals Verkaufen Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst Überraschender Gewinnausweis in 2018 durch Sondereffekte Infolge von Sondereffekten konnte die EQS Group AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 trotz erwartungsgemäß investitionsbedingt operativ roter Zahlen überraschend einen Gewinn ausweisen. 2019 dürfte aber aufgrund der laufenden Investitionsoffensive zum Ausbau des Cloud-Geschäfts nochmals mit Verlust abschließen, bevor wir in 2020 die Rückkehr in die Gewinnzone und damit auch eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung erwarten. Einen Meilenstein erreicht hat EQS mit dem Launch des neuen COCKPIT, der weltweit ersten Cloud-Plattform, die Nachrichtenverbreitung und Meldepflichten-Services mit Investor Targeting und CRM-Funktionalitäten verknüpft. Dabei soll die derzeitige Version Mitte 2019 um einen Policy Manager und anschließend sukzessive um weitere Features wie eine globale Investorendatenbank erweitert werden. Hierdurch sowie infolge weiter steigender XML- und LEI-Umsätze vor allem mit KMU sollte der Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer Erlöse von knapp 80 Prozent künftig weiter ansteigen. Und mit einer Eigenkapitalquote von 59 Prozent zum Bilanzstichtag bleibt die Gesellschaft auch in der momentan noch anhaltenden ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase solide aufgestellt. Insgesamt bestätigen wir daher unser Kursziel von 76 Euro und unsere ??zHalten"-Einstufung für die EQS-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17809.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

