Sudans autoritärer Präsident Omar al-Baschir wurde von der Führungsspitze im Land vertrieben - doch nun hat das Militär die Macht übernommen.

Nach dem Putsch im Sudan hat die neue Militärführung Kritik an ihrer Machtübernahme zurückgewiesen. "Wir haben überhaupt keine Ambitionen, an der Macht festzuhalten", teilte Omar Sain al-Abdin, der Leiter des politischen Gremiums der Militärregierung, am Freitag in Khartum mit.

Die Streitkräfte würden lediglich für Sicherheit und Stabilität sorgen. "Ich schwöre, wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...