Die FACC AG verliert ein Aufsichtsrat-Mitglied: Wenbiao Han, Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der FACC AG, legt sein Amt aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 29. April 2019 nieder, so die Gesellschaft. Herr Wenbiao gehört dem Aufsichtsrat der Gesellschaft seit Juni 2018 an. AVIC Cabin Systems Co., Limited (vormals FACC International) delegiert gemäß Punkt 11.2 der Satzung der FACC AG Frau Jiajia Dai, geboren 1978, als neues Mitglied des Aufsichtsrats der FACC AG.

