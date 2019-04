Es scheint, als würden wir auf ATX-Jahreshoch-Niveau ins Wochenende gehen können. Auch mit dem wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 gibt es eine wichtige symbolische Zielerreichung. Das wikifolio, das zum Start unmittelbar an das ebenfalls öffentliche und von uns gemanagte Vorgänger- Real-Money-Depot bei Brokerjet (damals für den Börse Express) anschloss, liegt wieder über 100.000. Kumuliert wurden aus 10.000 investierten Euro seit 4.4. 2002 aktuell 100.451 Euro. Darauf sind wir stolz. Ein Mitauslöser für das Comeback in der Sechsstelligkeit ist die Immofinanz-Aktie, die bei uns stark gewichtet ist und gestern von starke Zahlen profitierte. "Schön, dass wir so positiv überraschen konnten", sagte CEO ...

