Scale 30-Index: Antreiber im Index für kleine und mittelgroße deutsche Unternehmen waren in dieser Woche vor allem die Aktien von Blue Cap, Cyan und Formycon

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Knapp drei Prozent hat der Scale 30-Index in der laufenden Woche bisher zugelegt und damit DAX & Co. deutlich abgehängt. Antreiber im Index für kleine und mittelgroße deutsche Unternehmen waren in dieser Woche vor allem die Aktien von Blue Cap, Cyan und Formycon, die jeweils zweistellig stiegen.

Blue Cap ist eine Beteiligungsgesellschaft. Zu den Beteiligungen im Portfolio zählen das Klebstoffunternehmen Planatol, der Spezialist für klebstoffbeschichtete Folien, das Medizintechnikunternehmen em-tec und der Hersteller von Bandstahlprodukten Greiffenberger. Für 2018 meldete Blue Cap durch die Erstkonsolidierung der Knauer Gruppe ein Umsatzplus von 24 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einem Umsatzplus von rund fünf Prozent und einem Anstieg des EBITDA von 18 Prozent. Cyan kam im Frühjahr 2018 an die Börse. Cyan ist ein Anbieter von Sicherheitslösungen für den Mobilfunk-, Banken-, Versicherungs- und Spielebereich. Im Dezember konnte Cyan den Telekommunikationsriesen Orange als Kunden gewinnen. Das sollte sich nach Einschätzung des Managements mittelfristig positiv in den Zahlen bemerkbar machen. So peilt Cyan für 2019 einen Umsatz von 35 Mio. Euro und für 2021 gar von über 60 Mio. Euro an. Formycon ist ein Hersteller von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten. Mit dem Mittel gegen Augenkrankheiten FYB201, hat Formycon gemeinsam mit dem Partner Bioeq IP den ersten vielversprechenden Biotech-Generika in der Pipeline. Die US-Zulassung soll noch im ersten Halbjahr beantragt werden. Sobald das Patent für das Blockbustermedikament Ranibizumab in den USA 2020 beziehungsweise in Europa 2022 abläuft, könnte möglicherweise die Vermarktung von FYB201 beginnen. Blue Cap, Cyan und Formycon sind nur drei von insgesamt 30 Titeln, die im Scale 30 Index enthalten sind.

Vor rund einem Jahr hat die Deutsche Börse für kleine und mittelgroße Unternehmen das Börsensegment Scale geschaffen. Voraussetzung für eine Aufnahme in das Scale Segment sind unter anderem eine Unternehmenshistorie von mindestens zwei Jahren und eine Mindestmarktkapitalisierung von 30 Mio. Euro. Aktuell sind 48 Unternehmen im Scale-Segment enthalten. Der Scale 30-Index enthält die 30 liquidesten Aktien, die im Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind. Entscheidend für die Aufnahme in den Scale 30-Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Börse Frankfurt. Die Gewichtung im Scale 30-Index erfolgt nach Marktkapitalisierung. Vierteljährlich wird die Zusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst.Die Teilnahme an der Wertentwicklung des Index über das Zertifikat erfolgt eins zu eins, das schließt auch die Teilnahme an einer negativen Entwicklung mit ein.

Charttechnischer Ausblick: Scale©30 Kursindex



Widerstandsmarken: 1.045/1.140 Punkte

Unterstützungsmarken: 860/920/956,60/995 Punkte

Der Scale 30-Index legte seit Jahresbeginn deutlich zu. Aktuell schickt sich der Index an, aus dem seit Mitte Februar gebildeten Seitwärtstrend 956/995 Punkte nach oben auszubrechen. Gelingt der Ausbruch besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsentwicklung bis 1.045 Punkte und im weiteren Verlauf bis 1.140 Punkte. Unterstützung findet der Scale30 bei 956 Punkten. Unterhalb dieser Marke könnte die Stimmung nachhaltig wieder nach unten drehen.

Scale 30-Index in Punkten; Tageschart

Betrachtungszeitraum: 17.03.2017 (Start der Indexberechnung) - 11.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Thomson Reuters



Investmentmöglichkeiten

Index-Zertifikat auf den Scale 30-Kursindex

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Scale 30 Kursindex ISIN/WKN HX5Q1M / DE000HX5Q1M1 Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 0,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 99,93 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 14.04.2019, 12:50 Uhr

NEU: Holen Sie sich einen Großteil Ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Scale 30-Index - erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).