Griechische Staatsanleihen sind so teuer wie seit 13 Jahren nicht. Auch Spanien und Italien sind bei Investoren gefragt. Doch schon im Mai könnte die Rally vorbei sein.

In der Euro-Krise prägten Investoren eine abfällige Bezeichnung für die gebeutelten Länder in Südeuropa. Unter dem Begriff "PIGS-Staaten" wurden Portugal, Italien, Griechenland und Spanien zusammengefasst - ein Wortspiel mit dem englischen Wort für Schwein. Doch die Berührungsängste mit den Anleihemärkten in Südeuropa haben die Investoren längst abgelegt.

Die Anleiherenditen in Südeuropa sind seit Monaten im Sinkflug. Zehnjährige spanische Staatsanleihen werfen aktuell ein Prozent ab. Allein im vergangenen Monat ging die Rendite um 0,16 Prozent zurück.

Auch in Portugal und - mit Abstrichen - in Italien haben sich die Risikoaufschläge für Staatsanleihen deutlich erholt. "Der Markt für EWU-Staatsanleihen hat mit Erleichterung auf die Verschiebung des Brexit-Termins reagiert", sagt DZ-Bank-Analyst Michael Leister.

Doch der größte Gewinner der europäischen Bondrally ist Griechenland: Die Anleger reißen sich förmlich um griechische Schuldpapiere. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe fiel am Freitag im Vormittagshandel auf 3,31 Prozent. Das war der niedrigste Stand seit dem Herbst 2005.

Wachsendes Vertrauen

Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der griechischen Schuldenkrise im Februar 2012 betrug die Rendite des Zehnjahrespapiers fast 40 Prozent. Noch zum Beginn dieses Jahres lag sie bei 4,4 Prozent. Griechische Staatsanleihen mit fünfjähriger Laufzeit werfen aktuell so viel Rendite ab wie vergleichbare US-Staatsanleihen. Dabei gilt Griechenland als Hochzins-Emittent, während die USA zu den solidesten Schuldnern der Welt zählen.

Die steigenden Kurse und spiegelbildlich sinkenden Renditen zeigen: Die Anleger fassen wieder Vertrauen in Griechenlands Kreditwürdigkeit. Dazu dürfte nicht zuletzt beitragen, dass nach den drei Rettungsprogrammen rund 80 Prozent der griechischen Staatsschulden in den Händen ...

