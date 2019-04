Am Freitagmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1317 Dollar und damit so viel wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr.Zum Franken konnte sich der Euro mit 1,1316 klar über der Schwelle von 1,13 Franken festigen, die er am Vorabend überwunden hatte. Der Dollar hält sich zum Franken mit 1,0003 knapp über Parität.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...