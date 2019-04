Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem Risiko eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU fürs Erste aus dem Weg, werden sich die Börsianer nun ganz der langsam beginnenden Berichtssaison zuwenden. Diese wird am Freitag in den USA mit den Zahlen von JP Morgan und Wells Fargo eingeläutet. Daneben werden in der kommenden Woche BIP-Zahlen aus China sowie hochkarätige Wirtschaftszahlen aus den USA veröffentlicht. Die Anleger hoffen auf eine Verbesserung.

Nachdem mit dem entschiedenen Eingreifen der Zentralbanken und den Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Behörden die Rezessionsängste aus den Märkten gewichen sind, geht die Commerzbank davon aus, dass sich auch die Wirtschaftsdaten verbessern werden. In den USA werden am kommenden Donnerstag Daten zum Einzelhandelsumsatz veröffentlicht, der - neben den Arbeitsmarktdaten - angesichts der hohen Abhängigkeit der US-Wirtschaft vielleicht wichtigsten Datenreihe.

Punktlandung beim chinesischen BIP erwartet

Nach dem schwachen Vormonat wird im Konsens erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze im Februar um 0,9 Prozent gestiegen sind, was an der Börse für Erleichterung sorgen dürfte. "Das Geschäft lief... wohl ausgezeichnet, auch wenn der höhere Benzinpreis den nominalen Umsatz an den Tankstellen etwas aufgebläht hat", so die Commerzbank. Daneben werden Zahlen zur US-Industrieproduktion für März (Montag) sowie europäische Einkaufsmanagerindizes für April (Donnerstag) veröffentlicht.

Eine Punktlandung dürften die chinesischen BIP-Zahlen für das erste Quartal am kommenden Mittwoch hinlegen. Hier wird mit einem Wachstum von 6,3 Prozent gerechnet. Die (geschönten) Daten sollten nicht zu ernst genommen werden, wie dies einst selbst der chinesische Premier Li Keqiang freimütig einräumte. Was an den Börsen indes sehr ernst genommen wurde, war der jüngste Anstieg der chinesischen Einkaufsmanagerindizes über die Expansionsschwelle von 50, die Wachstum von Kontraktion trennt - eine Erleichterungsrally war die Folge.

Allerdings ist zweifelhaft, ob sich die besseren Wirtschaftsdaten bereits in den Unternehmensbilanzen widerspiegeln werden. Gerade deutsche Autokonzerne leiden unter dem Abschwung im Reich der Mitte, was die zahlreichen jüngsten Gewinnwarnungen aus dem Sektor belegen. Aber nicht nur die Autohersteller sind betroffen. Laut Commerzbank sind die DAX-Gewinnprognosen seit Jahresbeginn bereits um 13 Prozent gefallen. Ob dies ausreichen wird, bleibt abzuwarten. Noch wichtiger als die Zahlen selbst werden möglicherweise die Ausblicke.

Positiver Steuereffekt läuft in den USA aus

Die US-Unternehmen sind zwar weit weniger abhängig von China als die deutsche Exportmaschinerie. Hier dürften die Erstquartalszahlen unter einem negativen Basiseffekt gelitten haben. Nachdem die US-Steuerreform die Gewinne der US-Unternehmen im vergangenen Jahr kräftig nach oben trieb, läuft dieser Sondereffekt nun aus. Belastend wird wohl zudem die lange US-Haushaltssperre gewirkt haben. Auch in den USA sind die Gewinnerwartungen kräftig nach unten revidiert worden, ob ausreichend, bleibt indes abzuwarten.

Nach der jüngsten Kursrally ist an den Börsen schon viel Positives eingepreist. Ohne eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit erscheint das Kurspotenzial an den Aktienmärkten begrenzt. Nach Aufschlägen von 700 Punkten ist der DAX erst einmal an der Marke von 12.000 Punkten hängen geblieben. Die DZ Bank sieht noch Anschlusspotenzial bis 12.145 Punkte, warnt allerdings auch zugleich vor einer Korrektur angesichts der guten Stimmung der Anleger. Ein "blindes Vertrauen" in die Fortsetzung der Rally sei nicht angebracht.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2019 07:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.