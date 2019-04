Bisher konnten Getriebe nicht kommunizieren. Mit der neuen smarten Variante von Wittenstein ändert sich dies. So können die Getriebe Daten wie Lage, Temperatur, Vibrationen, Betriebsdauer und Einbaulage erfassen, speichern und ausgeben. Zudem ergänzen Logikfunktionen die cynapse-Funktionalität - bestehend aus Sensormodul und Datenausgabe per IO-Link. Diese ermöglichen die Umsetzung kundenspezifischer Aufgabenstellungen. Beispielsweise lassen sich direkt im smarten Getriebe Ist- und Schwellwerte von Temperaturen und Vibrationen vergleichen, Über- oder Unterschreitungen per Alarm melden und als Events speichern und dokumentieren. Gerade kritische Achsen - so die Rückmeldung der ersten Leitkunden - erreichen durch die Funktionalitäten der smarten Getriebe mehr ...

