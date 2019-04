Wien (www.fondscheck.de) - In Asien zählt Nikko Asset Management durchaus zu den großen Fondsanbietern, hierzulande ist das Investmenthaus bislang allerdings nur wenigen Branchenkennern ein Begriff, so die Experten von "FONDS professionell".Doch das solle sich ändern. Vor einigen Wochen habe Nikko AM ein Büro in Frankfurt bezogen. Von dort aus betreue Michael Steiner, der zuvor unter anderem für Investec und Generali Investments gearbeitet habe, Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Interview mit "FONDS professionell ONLINE" erläutere er, was sich Nikko AM von dem Markteintritt verspreche - und mit welchen Produkten er in der DACH-Region punkten möchte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...