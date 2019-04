4Gamechangers-Festival 2019 (2). Rezessions- und Depressionsdiskussionen machen durstig, es war Zeit für eine Pause von wenigen Minuten, ich erwischte ein Getränk mit dem klingenden Namen "Omi's Apfelstrudel", ich war natürlich skeptisch, wie man einen Apfelstrudel in eine Flasche bringen kann, ich war dann entsprechend überrascht, dass das wirklich wie Apfelstrudel schmeckt, es liegt wohl am "Zimtaroma". Das Flascherl kommt aus Leoben und fällt für mich eindeutig unter "disruptiv", Red Bull und Coca Cola können sich warm anziehen, so meine Meinung, obwohl simpler Apfelsaft das einzig Natürliche an dem Drink sein dürfte. Das Leben hält auch mit über 50 noch Überraschungen bereit. Mit Englisch kommt man leichter durchs ...

