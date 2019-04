(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

München 12.04.2019 10:55

Heute wurden die Ergebnisse des Branchenreports von brand eins und Statista zu deutschen Unternehmensberatungen veröffentlicht. Wieder hat it-economics einen Grund zum Feiern: Auch dieses Jahr wird das Beratungshaus unter den besten Beratern des Landes in den Bereichen IT-Strategie und IT-Implementierung geführt.

Eine gute Strategie und eine noch bessere Umsetzung sind essentiell für die digitale Transformation von Unternehmen: Hierzu werden Experten benötigt, die Erfahrung haben, die richtigen Empfehlungen geben und die Umsetzung von IT-Projekten kompetent durchführen können. Seit über 16 Jahren entwickeln die Berater von it-economics Digitalisierungskonzepte sowie individuelle Softwarelösungen und begleiten Unternehmen auf dem Weg zur Agilität. Dabei hat sich das IT-Beratungshaus mit Hauptsitz in München seit seiner Gründung 2003 einen hervorragenden Ruf erarbeitet, der nun schon zum fünften Mal mit der Auszeichnung als Beste Berater belohnt wird.

Gut 19.000 Unternehmen umfasst die Branche der Unternehmensberatungen in Deutschland. Nur 308 haben es in diesem Jahr geschafft, im Branchenreport von brand eins und Statista in einer oder mehreren Kategorien die Auszeichnung "Beste Berater" zu erhalten. Die Auswertung basiert auf einer Expertenbefragung, in die im ersten Schritt Rückmeldungen von 1.800 Partnern und Projektleitern eingeflossen sind. Im zweiten Schritt wurden 1.500 Führungskräften in großen, mittleren und kleinen Unternehmen befragt. Auf die Bestenliste kamen nur Unternehmensberatungen, die hinreichend oft empfohlen bzw. als gut bewertet wurden. Mit einem geringen Gewicht fließen zudem Ergebnisse der Vorjahre in die abschließende Bewertung mit ein. Der Branchenreport von brand eins Wissen und Statista erscheint 2019 zum sechsten Mal.

Die Ergebnisse des Branchenreports können hier eingesehen werden: https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/consulting-2019/interaktives-ranking-und-bestenliste

it-economics entwickelt Digitalisierungskonzepte und begleitet Unternehmen auf dem Weg zur Agilität. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen und Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette des klassischen und agilen IT-Managements: von Trainings und Coachings, über Projektmanagement, Cloud-Architektur und Software-Entwicklung bis hin zu Implementierung, Rollout und Wartung. Das eigens entwickelte IT³-Konzept garantiert den Einsatz passender Managementmethoden, aktueller Technologie und spezifischen Fachwissens. Ein besonderer Schwerpunkt von it-economics liegt auf Unternehmen der Finanz-, Versicherungs- und Energiebranche.

Das 2003 gegründete IT-Beratungshaus beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeiter am Hauptsitz München, den Standorten Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe und Münster sowie in den Niederlassungen Sofia, Bulgarien, und Zürich, Schweiz. Seit Juli 2018 ist it-economics ein Tochterunternehmen der Sopra Steria Gruppe.

