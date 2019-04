Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im ersten Quartal 2019 eine kräftige Erholung nach dem schwachen Jahresende 2018 gezeigt. Der Pensionskassenindex der Credit Suisse verzeichnet mit einem Anstieg um 5,5 Prozent sogar das stärkste erste Quartal seit seinem Bestehen.

Im Berichtsquartal kletterte der Pensionskassen Index um 9,17 Punkte auf einen Stand von 176,13 Punkten per Ende März, wie die CS am Freitag mitteilte. Vor allem der Monat Januar sei mit einem Plus von 3,05 Prozent positiv ins Gewicht gefallen, aber auch die Monate Februar (1,25 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...