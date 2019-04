Bonn/Hamburg (ots) - Die Jungen Liberalen treffen sich vom 12. bis 14. April 2019 zu ihrem 58. Bundeskongress im Bremer Congress Centrum. Beim Parteitag der FDP-Nachwuchsorganisation steht der gesamte Bundesvorstand zur Wahl. Für phoenix ist Katharina Kühn als Reporterin vor Ort, Torben Ostermann von Radio Bremen ordnet das Geschehen mit ein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und Debatten sendet phoenix am Montag.



Die Bundesvorsitzende Ria Schröder, die sich zur Wiederwahl stellt, erläutert in einem Interview die politischen Ziele der Jungen Liberalen. Im Leitantrag unter dem Motto "Dorfkindlobby" werden Ziele für eine stärkere Förderung des ländlichen Raums formuliert. Auch über die Zukunft Europas soll diskutiert werden.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de