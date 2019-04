Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die Wall-Street-Bank habe seine Schätzungen in fast allen Belangen übertroffen, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Cassidy sprach von einem sehr starken ersten Jahresviertel./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 07:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / 08:02 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US46625H1005

AXC0179 2019-04-12/15:07