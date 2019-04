Andrea Berg steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Das Album "Mosaik" der deutschen Schlagersängerin stieg direkt auf den ersten Platz der Hitliste ein, gefolgt vom Neueinsteiger "Only Love, L" von Lena Meyer-Landrut. Dahinter befindet sich Billie Eilish mit dem Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", das vom vierten auf den dritten Platz kletterte. In den Single-Charts stieg "Harami" von Samra direkt auf den ersten Platz ein, gefolgt von "Cherry Lady" von Capital Bra. Dahinter befindet sich wie in der Vorwoche Shindy mit der Single "Affalterbach".



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.