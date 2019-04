Auf dem Videoüberwachungsmarkt tummeln sich einige Alternativen zur IP-Technik: HD-CVI, HD-TVI oder AHD - kurz beschrieben als »HD via Koax« oder »analoges HD«. Hauptunterschied zwischen den beiden Technologien liegt in der Übertragung der Bilder: Netzwerkkabel vs. Koaxialkabel.

Die Auswahl der passenden Technik richtet sich nach den Bedürfnissen der Betreiber bzw. den Anforderungen der Projekte. Ein Beispiel dafür sind Bestandsanlagen: Dort empfiehlt es sich, »HD via Koax« einzusetzen. Die alte Infrastruktur kann in den meisten Fällen weiter genutzt werden. Lästiges Kabel ziehen entfällt und damit kann bei der Installation Zeit und Geld gespart werden. Lediglich Kameras und Rekorder müssen getauscht werden. Doch das ist nur ein Vorteil von »HD via Koax«.

Rekorder wandelt Signale um

Im Jahr 2012 wurde HD-CVI speziell für die Videoüberwachung entwickelt. HD-CVI steht für »High Definition Composite Video Interface«. Das Besondere: mit dieser Schnittstelle ist es möglich, hochauflösende Videosignale, Audio- und Steuerdaten über das Koaxialkabel zu übertragen. Damit sind Übertragungslängen bis zu 400?m bei 4K (3?840 x 2?160 Pixel) möglich, bei HD (1?280 x 720 Pixel) sogar bis zu 800?m.

Die analog übertragenen Signale werden erst im Rekorder digital umgewandelt. Die neuste Generation der Hybrid-Rekorder verarbeitet alle »HD via Koax«-Signale: HD-CVI, TVI, AHD und das alte CVBS. Da die Rekorder netzwerkfähig sind, lassen sie sich nahtlos in jede IP-basierte Infrastruktur einbinden und somit sind IP-Kameras auch integrierbar. Intelligente Suchalgorithmen und Bewegungserkennung sind mittlerweile Standard.

Koaxialtechnik hat aufgeholt

Die IP-Kameras hatten lange Zeit einen Installationsvorteil durch Power over Ethernet (PoE). Doch die Koaxialtechnik ...

