Der norwegische EBS-Händler Geminor hat es auf den süddeutschen Entsorgungsmarkt abgesehen. Das Unternehmen unterstützt derzeit deutsche EBS-Aufbereiter dabei, Ersatzbrennstoffe für den Export Richtung Schweden vorzubereiten, heißt es in einer Mitteilung von Geminor. Süddeutschland habe einen Überschuss an qualitativ hochwertigen Abfällen und ein enormes Exportpotenzial, so Geminor. Die Marktbedingungen ...

