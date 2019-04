=== S A M S T A G, 13. April 2019 *** 18:45 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK des Lenkungsausschusses (IMFC), Washington S O N N T A G, 14. April 2019 *** - US/Weltbank und IWF, Abschluss Frühjahrstagung (seit 12.4.), Washington - FI/Parlamentswahlen in Finnland M O N T A G, 15. April 2019 07:00 DE/Bauer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in München), Schrobenhausen 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q, New York 14:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Mündliche Verhandlung in Sachen "Wahlrechtsausschluss Europawahl", Karlsruhe *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: 10,0 zuvor: 3,7 *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der New York Association for Business Economics *** - FR/Vivendi SA, Umsatz 1Q, Paris ===

