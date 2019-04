Die Kurse von US-Staatsanleihen haben zu Handelsbeginn am Freitag nachgegeben. In allen Laufzeitbereichen stiegen im Gegenzug die Renditen. Am Aktienmarkt herrschte zur selben Zeit Optimismus. Starke Quartalszahlen der US-Banken JPMorgan und Wells Fargo sorgten bereits vor Börsenauftakt für gute Laune bei den Anlegern. Gute Exportwerte aus China wirken zudem Ängsten vor einer schwächelnden chinesischen Wirtschaft entgegen.

Am Markt werden am Nachmittag Daten zum Verbrauchervertrauen der Universität Michigan erwartet. Sie gelten als wichtiger Indikator für den privaten Konsum.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,387 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 8/32 Punkte auf 98 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,365 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 10/32 Punkte auf 100 22/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,544 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 21/32 Punkte auf 100 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,960 Punkte./elm/jsl/he

AXC0186 2019-04-12/15:47