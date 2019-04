Grundsätzlich muss man konstatieren, dass Aktien von Unternehmen, an denen Staaten eine größere Beteiligung halten, meistens nicht so gut laufen. Dies mag den ein oder anderen Anleger überraschen, weil ein solcher Großaktionär ja über tiefe Taschen verfügt und das Unternehmen somit absichert, wie wir spätestens seit den Bankenrettungen aus der Zeit der Finanzkrise wissen. Aber leider reden dann eben auch Politiker bei geschäftlichen Entscheidungen mit, was kontraproduktiv ist. Insofern stellt die Deutsche Post (WKN: 555200) in gewisser Weise eine Ausnahme dar.

Denn diese Aktie hat sich in den letzten Jahren gar nicht so schlecht entwickelt. Aber Ausnahmen bestätigen leider nur die Regel. Zudem fiel selbst die lange sehr gut laufende, ehemalige Aktie Gelb, in den letzten Wochen und Monaten deutlich zurück. Inzwischen hat sich das Papier allerdings wieder gefangen und notiert über der Marke von 30,00 Euro. Viele Anleger und Analysten bewerten zudem die Zukunftsaussichten extrem positiv, da der Siegeszug des eCommerce erst so richtig begonnen habe - und online bestellte Artikel eben versendet werden müssen.

Eigentlich eine schlüssige Argumentation, der man folgen und die Aktie blindlings kaufen könnte. Nur wie so oft gibt es da leider einen Haken. Denn erstens ging mit dem Siegeszug des eCommerce der Niedergang von Katalogbestellungen (Neckermann und Quelle sind bereits vom Markt verschwunden!) einher, so dass es letztlich in gewisser Weise nur zu einer Substituierung kam. Zweitens haben große eCommerce-Unternehmen wie Amazon.com, JD.com oder Zalando bereits eigene Logistikzentren aufgebaut und testen intensiv neue Auslieferungsformen wie Drohnen.

Aktuelle Unternehmenssituation

Auch wenn es daher aktuell noch anders erscheinen mag, trüben sich langfristig die Geschäftsaussichten eher ein. So gut daher die aktuelle Aufstellung des Unternehmens auch sein mag, sollte sich das Management nicht auf dem zuletzt erreichten ausruhen. Denn letztlich könnte es dem Paketgeschäft auf längere Sicht durchaus ähnlich ergehen wie das beim klassischen Briefgeschäft - dank eMail - bereits der Fall ist.

Allerdings ...

