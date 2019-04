Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Flugzeugbauer und Rüstungskonzern dürfte im Zivilgeschäft gut in das Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch insgesamt sollte das Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres im historischen Vergleich erfreulich abgeschnitten haben./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 10:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

