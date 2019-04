VW-Konzern setzt wegen schwacher China-Verkäufe weniger ab

Belastet von weiter schwachen Autoverkäufen in China hat Volkswagen im Konzern auch im März weniger Fahrzeuge abgesetzt. Der Gesamtabsatz fiel um 4,3 Prozent auf 998.900 Einheiten, wie die Wolfsburger mitteilten. Seit Januar wurden damit 2,606 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 2,8 Prozent.

Marke Volkswagen verzeichnet im März deutlichen Absatzrückgang

Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im März wegen eines deutlich schwächeren China-Geschäfts weniger Autos abgesetzt. Der Absatz fiel weltweit um 7,2 Prozent auf 542.700 Einheiten. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 1,456 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 4,5 Prozent. In China, dem wichtigsten Einzelmarkt, verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 242.900 Volkswagen und somit 9,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Daimler liefert auch im März weniger Pkw aus

Modellwechsel bei SUVs und Kompaktwagen haben bei Mercedes-Benz Cars auch im März zu einem Absatzrückgang geführt. Die Verkäufe sanken um 4,8 Prozent auf 238.541 Einheiten. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 587.921 Fahrzeuge, ein Minus von 5,9 Prozent.

Audi-Absatz sinkt im März noch leicht

Belastet von der verzögerten Umstellung auf den neuen Abgasstandard WLTP und Modellwechseln hat Audi im März etwas weniger Premiumautos abgesetzt. Die Verkäufe sanken um 0,5 Prozent auf 182.750 Einheiten. Seit Januar haben die Ingolstädter damit 447.250 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 3,6 Prozent. In China und Hongkong, dem wichtigsten Einzelmarkt, verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 55.250 Audi und somit 2,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

BMW setzt im März dank China und neuer Modelle mehr ab

BMW hat im März dank überraschend starker Verkäufe in China und der Modelloffensive entgegen des schwachen Gesamtmarktes mehr Premiumautos abgesetzt. Der Absatz in der Gruppe mit den Marken BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 2,8 Prozent auf 263.319 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte. Von der Kernmarke wurden 221.631 Wagen verkauft, ein Anstieg von 3,7 Prozent. Seit Januar wurden 519.307 Wagen ausgeliefert (plus 0,4 Prozent). In der Gruppe betrug das Plus 0,1 Prozent.

Fiat Chrysler zahlt in US-Vergleich 110 Millionen US-Dollar

Fiat Chrysler hat sich in den USA mit Investoren im Streit um irreführende Angaben zu Dieselabgasen auf einen Vergleich geeinigt. Der Autokonzern zahlt 110 Millionen US-Dollar, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Neben zu hoher Abgase hatten Anleger der Fiat Chrysler Automobiles NV auch irreführende Angaben bei Sicherheitsaspekten vorgeworfen. Das Unternehmen begrüßte den Vergleich, wies die Vorwürfe aber erneut energisch zurück.

Fiat will Flotte wegen drohender EU-Abgasbußen mit Tesla poolen

Fiat Chrysler geht einen Deal mit Tesla ein, um hohe Geldbußen für die Verletzung verschärfter Abgasvorschriften in der EU zu umgehen. Fiat Chrysler will die Elektroautos von Tesla mit seiner eigenen Flotte poolen, um den ab 2021 vorgeschriebenen CO2-Grenzwert im Durchschnitt zu erreichen, wie aus einem Antrag auf der Webseite der Europäischen Kommission hervorgeht. Der Schritt, über den die Financial Times zuerst berichtet hatte, würde Fiat Chrysler ermöglichen, seinen CO2-Ausstoß mit jenem von Tesla zu verrechnen und so die Emissionsziele EU zu erfüllen. Laut der Zeitung will der italienisch-amerikanische Konzern Tesla für den Abgas-Deal mehre Hundert Millionen US-Dollar zahlen.

Tesla bietet billigste Model-3-Version nicht mehr online an

Tesla ändert erneut seine Verkaufstaktik für das Model 3, mit dem der Elektroautohersteller den Durchbruch schaffen und breite Käuferschichten erreichen will. Das Basismodell für 35.000 US-Dollar ist ab sofort nicht mehr online bestellbar, sondern nur noch telefonisch oder über das Händlernetz. Für Online-Käufer verteuert sich das Fahrzeug dadurch faktisch um 13 Prozent, weil ihnen ab sofort eine andere Variante angeboten wird. Erst vor drei Wochen hatte Tesla angekündigt, den Vertrieb ins Internet zu verlagern.

Autoverkäufe in China auch im März rückläufig

Die Abwärtsdynamik am weltgrößten Automarkt China hat sich im März etwas abgeschwächt. Die Neuwagenverkäufe sanken gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent auf 2,52 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) mitteilte. Das ist der neunte Monatsrückgang in Folge. Im ersten Quartal liegt der Rückgang damit bei 11,3 Prozent auf 6,37 Millionen Wagen. In den beiden vorangegangenen Quartalen lag das Minus bei 12 beziehungsweise 9,6 Prozent.

Weltweit größter Automarkt China in "kritischer Situation" - Studie

Der weltweit größte Automarkt China befindet sich einer Analyse zufolge in einer "kritischen Situation". Nachdem die Absätze im vergangenen Jahr bereits um 3,8 Prozent gesunken sind, rechnet der Marktexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) für dieses Jahr mit einem Rückgang um 5 Prozent auf 22 Millionen verkaufte Autos. Die Gründe für den Rückgang sind laut Bratzel vor allem die sich verlangsamende wirtschaftliche Entwicklung im Zuge der Handelskonflikte, steuerliche Veränderungen sowie das dadurch abnehmende Verbrauchervertrauen. Auch die von der Regierung für den April beschlossene Senkung der Umsatzsteuer wird den Markt nicht in die Wachstumszone hieven.

