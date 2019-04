In der Ölindustrie bahnt sich die größte Übernahme seit Jahren an: Der US-Branchenriese Chevron will für rund 33 Milliarden Dollar (29 Mrd Euro) das Förderunternehmen Anadarko Petroleum kaufen. Die Unternehmen gaben am Freitag eine Vereinbarung bekannt, die einen Kaufpreis von 65 Dollar pro Aktie vorsieht.

Chevron greift tief in die Tasche und bietet Anadarkos Aktionären eine hohe Prämie. Zudem werden auch noch 15 Milliarden Dollar an Schulden übernommen. Bei den eigenen Investoren kam der riskante Plan jedoch nicht gut an. Chevrons Aktien brachen im frühen US-Handel um mehr als fünf Prozent ein, obwohl Konzernchef Michael Wirth große Kostenvorteile und Wertsteigerungen durch die Übernahme versprach.

Mit dem Zukauf erweitert Chevron seine Präsenz besonders im Permischen Becken, einem riesigen Fördergebiet in Texas, und baut seine Stellung im Fracking kräftig aus. Dabei handelt es sich um eine seit Jahren boomende, ökologisch jedoch umstrittene Fördermethode, bei der Schiefergas und -öl mit Chemikalien gelöst werden.

Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben die Übernahme bereits genehmigt und wollen die Übernahme im der zweiten Jahreshälfte abschließen. Anadarkos Aktionäre, die den Kaufpreis teils in bar und teils in Form von Chevron-Aktien erhalten sollen, müssen jedoch noch zustimmen. Das gleiche gilt für die zuständigen Aufsichtsbehörden./hbr/tav/DP/fba

ISIN US1667641005

AXC0219 2019-04-12/17:02