Paris (www.aktiencheck.de) - Was für eine Rally. Öl der Nordseesorte Brent kennt schon seit Monaten nur eine Richtung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Seit dem Tief vom Dezember 2018 sei der Kurs bereits um rund 35 Prozent gestiegen und bewege sich derzeit rund um die viel beachtete Marke von 70 Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...