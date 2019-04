Damit das Geschäftsmodell von Uber Chancen hat, rentabel zu werden, braucht es autonom fahrende Autos in der Fläche. Das kann noch Jahrzehnte dauern. Der Hype um den Börsengang lässt nur kurzfristig Kursgewinne erwarten.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Beim US-Fahrdienstleister Uber könnte der jetzt beantragte Börsengang in der Rückschau irgendwann um Jahre zu früh gekommen sein - zumindest aus Sicht der Anleger, die sich blind auf die Aktie stürzen. Ausgenommen davon ist vermutlich Softbank-Gründer und - Großaktionär Masayoshi Son. Der japanische Multimilliardär hält über seinen Vision Fund 16,3 Prozent an Uber. Sollte Uber nach dem Börsengang tatsächlich in die angepeilte Bewertungssphäre zwischen 90 und 120 Milliarden Dollar schweben, dann wäre dieser Anteil 15 bis 20 Milliarden Dollar wert - und Son hätte seinen 7,7 Milliarden Dollar schweren Wetteinsatz aus dem letzten Jahr mindestens verdoppelt.

Der Japaner setzt seine Milliarden darauf, dass Fahrtvermittlung per App und autonomes Fahren die Zukunft der Fortbewegung werden. Softbanks Vision Fund hat auch zehn Milliarden Dollar in das chinesische Uber-Pendant Didi gesteckt, drei Milliarden Dollar in den südostasiatischen Marktführer Grab und weitere 2,25 Milliarden Dollar in Cruise, die Sparte für Autonomes Fahren des US-Autobauers General Motors. Son wird getrieben von der Vision, zum Weltherrscher der Mobilität aufzusteigen - koste es, was es wolle. Mit einem Reinvermögen von geschätzt 13 Milliarden Dollar hat Son tiefe Taschen. Die aber haben normale ...

