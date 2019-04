Baden-Baden (ots) - Sonntag, 14. April 2019 (Woche 16)/12.04.2019



22.05 RP: Flutlicht



Studiogäste: Lennart Grill, Carlo Sickinger (beide 1. FC Kaiserslautern) | Fußball Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 | Fußball 3. Liga: Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern | Nah dran: Jacqueline Fritz (einbeinige Extrem-Bergsteigerin) | Moderation: Benjamin Wüst



Donnerstag, 18. April 2019 (Woche 16)/12.04.2019



18.15 RP: Marktfrisch in Boppard



Fleisch gegen Fisch, Spargel gegen Kohl und Fenchel - welches Gericht wird am Ende die meisten Äpfel von den Testessern bekommen?



Gourmetkoch Frank Brunswig und Moderator Jens Hübschen treten wieder gegeneinander an, diesmal auf dem Wochenmarkt in Boppard.



Gekocht wird das, was auf dem Markt angeboten wird. Und das ist in Boppard einiges, obwohl der Wochenmarkt selbst eher klein ist.



Samstag, 20. April 2019 (Woche 17)/12.04.2019



18.15 RP: Landesart Plus



Charles Bukowski - Der etwas andere Andernacher



Charles Bukowski, das ist der Dichter der Baby Boomer. Einer der wenigen Schriftsteller, die auch diejenigen erreichen, die nie ein Buch in die Hand nehmen. Bukowski erzählt von Alkohol, von Frauen, von beruflichen Katastrophen - sein Leben ist prall und immer hart am Rand. Seine Fans sind Johnny Depp, Mickey Rourke, Ben Becker, U2 und unzählige andere. Seine Bücher "Der Mann mit der Ledertasche" oder "Hollywood" sind bis heute Bestseller.



Charles Bukowski wurde bei der Geburt auf den Namen Heinrich Karl Bukowski getauft. Und zwar am nördlichen Ende des Mittelrheins, in Andernach. Sein Vater war nach dem ersten Weltkrieg als Besatzungssoldat nach Deutschland gekommen und zog erst zwei Jahre nach Geburt seines Ältesten zurück in die Vereinigten Staaten. Als berühmter Dichter kehrte Charles Bukowski mehrmals nach Andernach zurück.



Vor 25 Jahren starb Bukowski in San Remo bei Los Angeles. Der Film folgt seinen Spuren in Rheinland-Pfalz, Fans und Verwandtekommen zu Wort, ebenso Kenner seines Werks und es wird ein tiefer Blick geworfen ins Archiv eines der interessantesten Dichter des 20. Jahrhunderts.



18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten Erstsendung: 14.04.2018 in SWR



Meteorologisch beginnt der Frühling am 1. März, astronomisch dann, wenn Tag und Nacht genau gleich lang sind, also meist am 20. oder 21. März. In Weinheim an der Bergstraße und in Neustadt an der Weinstraße beginnt der Frühling dann, wenn die Mandelbäume blühen. Beide Städte sind vom Klima begünstigt und blühen früh im Frühling ganz besonders auf. Aber kennen sich die Menschen in Weinheim und Neustadt auch gut aus mit dem Thema Frühling? Jens Hübschen will es wissen und ist dorthin gefahren. Mit dabei natürlich sein Quiz-Computer und damit viele Fragen, Bilder und Töne zum Thema.



Donnerstag, 25. April 2019 (Woche 17)/12.04.2019



18.15 (VPS 18.14) RP: Die Rezeptsucherin in Saarburg Erstsendung: 18.05.2017 in SWR



Diesmal soll Susanne Nett herausfinden, um was es sich bei "Knappkuchen" handelt. Sollte sie davon aber nicht satt werden, dann könnte sie auch noch nach "Dicken Bohnen mit Speck" suchen. Die Suche im Städtchen Saarburg mit dem beeindruckenden Wasserfall wird für Susanne hoffentlich kein Reinfall - sie muss ja freundliche Menschen finden, die das Rezept kennen und ihre Zeit sowie die eigene Küche zur Verfügung stellen. Nur so kann das was werden mit dem Essen. Ob sie das schafft?



Samstag, 27. April 2019 (Woche 18)/12.04.2019



18.15 RP: Landesart Plus



Manufakturen in Rheinland-Pfalz Folge 2/2



Sie stehen für Nachhaltigkeit, Transparenz und Qualität, schaffen Arbeitsplätze und sind ein Wirtschaftsfaktor: Manufakturen in Rheinland-Pfalz. Manche haben den Manufakturgedanken erst vor kurzem wiederentdeckt, andere arbeiten noch immer wie vor 100 Jahren. Ihr größter Verdienst ist der Erhalt seltener Berufe und kulturell geschichtlicher Fähigkeiten. Im Gegensatz zu industrieller Massenproduktion ist jedes Stück ein Unikat. Die Produkte vereinen Qualität, Genuss, Lebensfreude und Luxus.



Die Wiederentdeckung der Manufakturen ist die Geschichte von Machern und Meistern, die neue Impulse setzen, indem sie alte Traditionen wiederbeleben. Bei der Suche nach den schönsten Manufakturen im Land stößt man auf wahre Schätze: Es gibt zum Beispiel schicke Ledertaschen und Geldbörsen aus Kirn, Tinte aus dem Westerwald und schaumig-leckere Schokoküsse aus der Pfalz. Allen Produkten gemeinsam ist ihr ganz besonderer Charme.



Freitag, 10. Mai 2019 (Woche 19)/12.04.2019



22.00 h: nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wiedergeburt - oder alles vorbei?



02.00 nachgeliefertes Thema beachten!



02.00 Nachtcafé (WH) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher



Mittwoch, 22. Mai 2019 (Woche 21)/12.04.2019



22.00 "mal ehrlich...sind Frauen wirklich gleichberechtigt?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Je höher die Stufe auf der Karriereleiter, desto mehr Männer und desto weniger Frauen. In den Vorstandsetagen der großen deutschen Unternehmen sind Männer weiterhin nahezu unter sich. Eine Studie der Allbright-Stiftung zählt gerade einmal 16,8 Prozent Frauen in den mächtigen Aufsichtsratsausschüssen - dort, wo die Vorstandsposten verteilt werden.



Im aktuellen Bundestag ist das Verhältnis auch deutlich: 70 Prozent Männer, nur 30 Prozent Frauen. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland beim Thema Gleichberechtigung von Frau und Mann auf Platz 31, gleichauf mit dem Kosovo, Malta und Mauritius (Weltbank-Report).



Machen sich die Männer in ihren traditionellen Domänen unverschämt breit? Oder wollen die meisten Frauen gar nicht Karriere machen?



"mal ehrlich...wie gleichberechtigt sind Frauen wirklich?" - der SWR Bürgertalk mit Florian Weber geht diesen und damit zusammenhängenden Fragen nach. Bürgerinnen und Bürger berichten über ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema Gleichberechtigung.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2