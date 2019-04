London - Europas Börsen haben am Freitag zugelegt. Positive Impulse kamen am späten Vormittag mit den Februar-Daten zur Industrieproduktion der Eurozone in die Märkte. Zwar hatte die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vormonats gelegen, Analysten hatten jedoch im Schnitt mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen die Produktionsdaten besser als erwartet aus.

Der EuroStoxx 50 erreichte im Verlauf mit 3454,77 Punkten den höchsten im laufenden Jahr und legte zum Handelsschluss um 0,36 Prozent höher auf 3447,83 Punkten. Damit steht er ziemlich genau dort, wo er vor einer Woche geschlossen hatte.

Der französische Leitindex Cac 40 gewann am Freitag 0,31 Prozent auf 5502,70 Punkte, während der schweizerische Leitindex SMI nach seinem am ...

