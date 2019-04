Mailand und Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Die Glaskunstwerke der Marke KROSNO und die SAKRED-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit Karim Rashid entstand, wurde bei der Fuorisalone 2019 in Mailand präsentiert. Im Rahmen der Ausstellung HUMAN SPACES (menschliche Räume), organisiert von Interni Magazine, wird die Installation, die von KROSNO-Glas inspiriert und von Mariusz Mi?kos und Dorota Koziara gestaltet wurde, in den Räumlichkeiten der Università Statale, Ca'Grande bis zum 19. April präsentiert. Die Eröffnung der Installation fand unter der Teilnahme von Karim Rashid statt, dem weltberühmten Designer und Autor der ersten Kollektion für KROSNO D'SIGN.



Die Austellung KROSNO GLASS in Mailand ist eine Geschichte über Glas, das ein unverzichtbares Element des menschlichen Alltags ist. Das Hauptthema der Veranstaltung lautet Menschliche Räume - es geht um Objekte oder Räume, die im menschlichen Leben vorhanden sind und zum Wohlbefinden ihrer Besitzer beitragen. Die KROSNO-Ausstellung von Glaskunstwerken wird in den historischen Räumen der Universität Mailand aus dem 15. Jahrhundert präsentiert und wird bis zum 14. April andauern. Die Installation "Sakred Geometry" (Heilige Geometrie) von Mariusz Mi?kos bezieht sich auf die Glaskonstruktion des aus der Sakred-Kollektion bekannten Konus und wurde mit äußerster Sorgfalt entwickelt, um sich in den Stil der prächtigen und historischen Räumlichkeiten der Universität einzufügen.



Die Eröffnung der ersten KROSNO-Glasausstellung in Mailand ist nicht nur eine Präsentation der wichtigsten und nie zuvor gezeigten Produkte der polnischen Glasarbeiten, sondern sie enthült außerdem die prestigeträchtige SAKRED-Kollektion von KROSNO D'SIGN. Ihr Autor ist der weltberühmte Designer Karim Rashid, der sich in seinen Projekten auf die drei Grundlagen von sakraler Geometrie bezieht: Kreis, Linie und Dreieck, Energie, Verhältnis und Balance. KROSNO D'SIGN ist eine Marke, die nicht nur die außergewöhnliche Qualität von KROSNO-Produkten, sondern auch das einzigartige Design beinhaltet, das den Geschmack von Liebhabern außergewöhnlicher Interieurs trifft.



Wie der Autor über die Krosno-Glaskollektion sagt, ist SAKRED die reine Geometrie des Zylinders und des Konus, der universellsten Formen der Welt, der einfachsten und zeitlosen Formen, in denen sich die Seele verbirgt. Die diversen Kombinationen dieser farbenfrohen Formen verleihen dem Alltag eine Stimmung von Stärke, Stabilität und Reinheit.



Die Installation "Sakred Geometry", inspiriert von der SAKRED-Kollektion, wurde von Mariusz Mi?kos, einem Architekten, geschaffen. Die Ausstellung, in der Glaskunstwerke aus den KROSNO-Glaswerken zu sehen sind, ist das Werk von Dorota Koziara, einer Designerin, die in Polen und darüber hinaus bekannt ist. Dorota gehört zu den Designern und Designerinnen, die eine Kooperation mit der Marke KROSNO D'SIGN begonnen haben.



Über KROSNO



KROSNO ist seit 1923 ein Synonym für hohe Qualität. Es ist einer der größten Hersteller von Haushaltsglaswaren in Polen und ein geschätzter Lieferant für mehr als 60 Märkte weltweit. Die KROSNO-Marke repräsentiert ein breites Sortiment an Produkten, die sich durch ihre Funkionalität, die Handwerkskunst und das zeitlose Design auszeichnen.



KROSNO ist auf internationalen Märkten für seine charakteristische traditionelle manuelle Glasblastechnik berühmt. Doch Kunden schätzen auch mechanisch geformte Glasprodukte, deren Qualität hervorragend ist und die zu günstigen Preisen angeboten werden. Für Unternehmen auf der ganzen Welt kreiert KROSNO maßgefertigte Produkte und bietet eine vollständige Servicepalette an, vom Design bis zum Endprodukt.



KROSNO-Produkte werden in der Krosno-Glasmanufaktur im Südosten von Polen hergestellt. Das Werk verfügt über effiziente Produktionslinien, mit denen Glas mechanisch produziert werden kann. Das Unternehmen ist stolz auf seine beeindruckenden Brennöfen und seine Infrastruktur für das Schmelzen und Formen der schönsten Glasprodukte, die von Glaskunsthandwerkern handgefertigt werden.



Monika Podsiadlo monika.podsiadlo@hkstrategies.com +(48) 605 122 594



Video: https://mma.prnewswire.com/media/870560/Krosno_Milan_Expo.mp4 Foto: https://mma.prnewswire.com/media/870561/Krosno_Milan_Expo.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/870562/Krosno_Milan_Expo.jpg



OTS: KROSNO newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134313 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134313.rss2