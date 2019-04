Ich darf auf einem Kongress über die baskische Sprache einen Vortrag halten. Und jetzt, am Flughafen Bilbao, erst mal den Ausgang finden. Man erwartet etwas wie spanisch salida "Ausgang", aber was steht da? Beste hegaldiekiko lotunea, darunter dann nochmal auf englisch Connection other flights und auf spanisch Conexion otros vuelos (mit vergessenem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...