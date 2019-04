Die US-Bank JP Morgan fuhr im ersten Quartal einen Rekordgewinn ein. Der Dow Jones legt um ein Prozent zu. Großer Gewinner an der Wall Street ist Disney.

Milliardengewinne der Großbank JP Morgan zum Start in die Bilanzsaison haben der Wall Street am Freitag zu Gewinnen verholfen. Auch eine positiv aufgenommene Strategie-Entscheidung des Unterhaltungskonzerns Walt Disney trieb die Kauflust an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag im New Yorker Nachmittagshandel ein Prozent höher bei 26.393 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 2905 Zähler zu und lag damit erstmals seit Anfang Oktober wieder über der Marke von 2900. ...

