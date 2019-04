Auf einer Wahlkampfveranstaltung mit Friedrich Merz spricht sich die CDU-Chefin für ein stärkeres Europa aus. Doch Brüssel solle nicht alles bis ins Detail regeln.

Friedrich Merz hat der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer seine Unterstützung versichert. "Ich stehe dazu. Ich möchte, dass die CDU Deutschlands, dass Annegret Kramp-Karrenbauer als unsere Vorsitzende, erfolgreich ist. Und dazu möchte ich beitragen", sagte der frühere Unionsfraktionschef am Freitagabend in Eslohe im Sauerland bei einer Veranstaltung im Rahmen des Europawahlkampfs - und kündigte so die Rede von Kramp-Karrenbauer an.

In ihrer Wahlkampfrede wünschte sich die CDU-Chefin eine bessere Zusammenarbeit in Europa in vielen Aspekten. Das gelte etwa bei Sicherheitsfragen und der Kriminalitätsbekämpfung, die nicht nur nationale Fragen sein dürften, sagte sie.

Am 26. Mai gehe es weniger um das Abschneiden einzelner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...