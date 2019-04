von Simone Groeneweg, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Gehackte Konten, verschwundenes Geld - die Smartphone-Bank N26 ist in die Schlagzeilen geraten. Was können Kunden tun, wenn es Probleme mit dem Konto gibt? Achim Tiffe: Sie sollten sofort die Bank kontaktieren und ihr Konto sperren lassen. Falls das nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...