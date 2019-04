Vor dem Großen Preis von China hat Valtteri Bottas im Qualifying seine erste Pole-Position in Shanghai geholt. Sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton fuhr am Samstag auf den zweiten, Ferrari-Pilot Sebastian Vettel auf den dritten Startplatz.



Der deutsche Renault-Fahrer Nico Hülkenberg sicherte sich den achten Platz. Der Große Preis von China an diesem Sonntag ist das tausendste Rennen in der Formel-1-Geschichte. In der Gesamtwertung ist vor dem dritten Rennen der Saison Bottas auf Platz eins, gefolgt von Hamilton und Verstappen.