Es sollte das "Elektroauto für jedermann" werden, aber Elon Musk 35.000-Dollar-Auto ist mangels Nachfrage (schein)tot. Spekulationen über eine baldige Pleite sind aber übertrieben. Musk hat noch vielversprechende Ideen.

Elon Musk beweist nahezu jede Woche, dass Tesla kein "normales" Unternehmen ist. Und mit ihm an der Spitze auch nie sein wird. Die jüngste Volte des je nach Auge des Betrachters entscheidungsfreudigen oder aber erratisch agierenden Chefs: Das 35.000-Dollar-teure Model 3, vor drei Jahren von Musk als "Elektroauto für jedermann" gepriesen, ist tot. Genauer: scheintot. Für kundige US-Käufer gibt es die als "Standard" bezeichnete Variante zwar weiterhin, doch diese müssen fürs Ordern zum Telefonhörer greifen oder in einem der Tesla-Geschäfte vorstellig werden. Und nicht, wie bei Tesla eigentlich üblich, einfach übers Internet ordern.

Falls der Verkäufer sie nicht anderweitig überzeugen kann, bekommen sie dann ein mittels Software limitiertes Standard Plus Modell geliefert. Letzteres kann auch wesentlich komfortabler online geordert werden und zeichnet sich durch 20 Meilen (32 Kilometer) mehr Reichweite aus sowie mehr Komfort - etwa durch den Fahrassistenten. Dafür ist es 4500 Dollar teurer. Laut Tesla hat man sich zu dem Schritt entschieden, um die Produktion einfacher zu machen. Das Fahrassistenzsystem Autopilot ist nun bei allen normal bestellbaren Fahrzeugen Standard, erweiterte Funktionen wie Einparkautomatik und automatisches Navigieren kosten extra.

Zudem habe es kaum Nachfrage nach der erst vor vier Wochen vorgestellten Standard Variante gegeben. Stattdessen hätten die Kunden die Plus Variante bevorzugt.Ist das tatsächlich so? Oder verliert Tesla mit der Standard Variante zu viel Geld und hat sie deshalb in eine Art Geheimmenü verbannt? Immerhin können deren Besitzer die Batteriekapazität und Funktionen nachträglich erwerben und so aus der Ferne freischalten lassen.

In dem ganzen Sturm der Entrüstung über den neuerlichen "Sündenfall" von Musk ging unter, dass die Plus Variante nun auch in den Auslandsmärkten verfügbar ist. Dort waren bislang nur die Premiumvarianten erhältlich. Seit Freitag können nun auch deutsche Kunden für ab 45.480 Euro die Plus-Variante ordern und damit den bislang günstigsten Tesla.Die Preispolitik erschwert Analysten das Rätselraten über die Tesla-Nachfrage. Zudem gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...