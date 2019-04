Hochdorf - An der Generalversammlung des Milchverarbeiters Hochdorf hat sich der Unmut der Aktionäre Bahn gebrochen und für einen Wechsel im Verwaltungsrat gesorgt. Die Kandidaten der oppositionelle Aktionäre konnten sich bei den Wahlen für den Verwaltungsrat auf ganzer Linie durchsetzen.

Der bisherige Verwaltungsratspräsident Daniel Sauter erhielt keine Mehrheit und wurde damit abgewählt. Neu übernimmt Bernard Merki das Präsidium, wie Hochdorf-Sprecher Christoph Hug gegenüber AWP vorhergehende Medienberichte bestätigte.

Die Aktionäre hätten grösstenteils für eine Erneuerung des Verwaltungsrates gestimmt, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens am Freitagabend. Der neu gewählte Verwaltungsratspräsident Bernhard Merki bedankte demzufolge sich am Schluss der Versammlung im Namen des neu zusammengesetzten ...

