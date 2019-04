Egal ob du schon seit mehreren Jahren an der Börse investierst oder ob du noch gar nicht angefangen hast: Von den Profis auf diesem Gebiet zu lernen, lohnt sich immer. Einer dieser Profis ist Philip Fisher, der mit seinem Klassiker "Common Stocks and Uncommon Profits" die Strategie vieler großer Investoren - darunter sogar Warren Buffett - geprägt hat. Er gilt sogar als Mitbegründer des Growth-Investings, also der langfristigen Investition in aussichtsreiche Wachstumsaktien. Für heute habe ich dir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...