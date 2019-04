Diese Woche bin ich aus Singapur zurückgekommen. Wer so wie ich der Meinung ist, dass wir am Anfang eines asiatischen Jahrhunderts stehen, fühlt sich bei einem Besuch in dem reichen Stadtstaat in seiner Ansicht eindrucksvoll bestätigt. Der Blick aus dem Flugzeugfenster offenbart die mit großen Schiffen und Tankern fast schon überquellende Straße von Malakka, die Stadt selbst ist voll von modernsten Hochhäusern und vom Flughafen bis zur Metro funktioniert alles auf höchstem Niveau. Da die Region ...

Den vollständigen Artikel lesen ...