Ende letzter Woche hat Pinterest sein Formular S-1, das für den Verkauf von Unternehmensanteilen an einem börsennotierten Markt erforderlich ist, eingereicht. Pinterest, das sich als "visuelle Entdeckung" bezeichnet, ermöglicht es den Nutzern, alles zu finden, von Rezepten über Wohnkulturideen bis hin zu Modebildern. Das Unternehmen hat nicht bekannt gegeben, wie hoch der Kurs seiner Aktien sein wird oder wie viel man mit dem Börsengang einnehmen will, es gab bekannt, dass die Aktien an der New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...