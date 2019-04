Sönmez soll ein Video geteilt haben, auf dem die Anerkennung des Wahlsiegs eines Oppositionellen bei Bürgermeisterwahl in Istanbul gefordert wird.

Wegen kritischer Äußerungen in sozialen Medien ist der prominente Wirtschaftswissenschaftler Mustafa Sönmez in Istanbul festgenommen worden. Polizisten hätten Sönmez am frühen Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen, berichteten türkische Medien.

Über den genauen Hintergrund gab es zunächst unterschiedliche Angaben. Die ...

