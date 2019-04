Die Britische Premierministerin, Theresa May, hat am 11. April den Aufschub des Brexit bis 31. Oktober akzeptiert, den die Regierungschefs der EU in dem Rat am Mittwoch vorgeschlagen haben. In dem Bereich Obst- und Gemüseexporte bleibt die aktuelle Situation bestehen, berichtete der spanische Verband FEPEX. Bildquelle: Shutterstock.com FEPEX zufolge ermöglicht die Aufrechterhaltung...

Den vollständigen Artikel lesen ...