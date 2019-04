"Stuttgarter Zeitung" zu Verhältnis Lehrer und Eltern:

"Was ist nötig, damit Schule gelingen kann? Eine Partnerschaft zwischen Eltern und Lehrern führt in die Irre, wenn nicht beide Seiten die Grenzen respektieren. Eine falsch verstandene Zusammenarbeit würde dazu führen, dass bestimmte Eltern Forderungen stellen, zu denen sie kein Recht haben. Es steht ihnen eben nicht zu, bei der Gestaltung des Unterrichts in welcher Form auch immer mitzureden. Der Lehrer hat ja auch nicht das Recht zu fordern, dass die Schülerinnen und Schüler zum Frühstück ein Glas Milch trinken sollen. Es braucht Respekt. Oder um es mit ganz einfachen Worten zu sagen: Liebe Eltern, lasst die Lehrer ihren Job machen!"/al/DP/he

AXC0014 2019-04-15/05:36